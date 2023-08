Shaira y las pullas a Karol G por supuestamente copiar su idea de hacer Tex Mex

“El cuento del que pega primero pega dos veces no siempre es cierto, si yo lanzo una canción con cero inversión, pero con buenas ideas no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada”, expresó Shaira.

Frente a estas declaraciones, los internautas quisieron opinar al respecto, porque se molestaron con la ganadora del Factor XS. Dado que, no están de acuerdo con que diga que Karol G robó sus ideas.

Lea también: Karol G mostró su sensualidad en bikini con otro hombre

"Karol G es fan de Selena desde hace años ¿Qué idea le iba a robar?", "Está niña solo se encarga de estar criticando a los cantantes", "Siempre ahí alguien queriendo salir arriba de la Bichota", "Esta pobre ni inventando cosas la escuchan", "Puro marketing 😂 para que vayan a escucharla", "Ni que fuera Shaira la dueña de Tex Mex", "Que alguien le diga que Karol tiene tatuada a Selena Q en su brazo", dijeron algunos.