Shakira alarmó a sus fans tras publicar un mensaje durante la cuarentena

Shakira se ha convertido en centro de diferentes noticias en las últimas semanas debido a diversos proyectos y publicaciones que ha realizado en sus redes sociales. La colombiana ha conquistado al público con algunos gestos y participaciones que ha tenido durante la cuarentena.

Sin embargo, recientemente, la barranquillera llamó la atención de sus fieles fanáticos de las plataformas digitales luego de realizar una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un mensaje que dio a entender que no estaba pasando un buen rato en el aislamiento y todo se había tornado duro.

De acuerdo con las palabras que utilizó para acompañar la foto, Shakira quiso desahogarse con los internautas y contar una breve experiencia que estaba viviendo en la cuarentena, al sacar fuerzas para arreglarse y continuar con sus labores diarias.

Lea también: Chichila Navia revive foto por sus 15 años de matrimonio con Santiago Alarcón

“Mustered up the strength to put on some makeup for my day job of homeschool teacher #smallvictories”, escribió la colombiana en el pie de foto del post que ya supera un millón de likes en la red social.

Este mensaje, que traduce: “Reuní fuerzas para ponerme algo de maquillaje para mi trabajo diurno como profesora de estudio en casa #PequeñosTriunfos”, va de la mano de una hermosa fotografía donde se puede ver a Shakira con una mano sosteniendo su mentón, un poco de color en sus labios y su emblemática cabellera rubia.

Ante estas palabras, algunos seguidores se alertaron por el estado de ánimo de la artista, por lo que le enviaron halagos y comentarios positivos exaltando la belleza que siempre la ha caracterizado.

Le puede interesar: ¿Eterna juventud? La diseñadora Vera Wang sorprende con su apariencia a los 70 años

No obstante, es importante destacar que la intérprete de ‘Me gusta’ no se ha pronunciado ni dado alguna explicación respecto a ese mensaje, por lo que queda la duda de sí está pasando un momento difícil o no.

Shakira realizó un gran gesto con Barranquilla, semanas atrás, cuando decidió donar una valiosa cantidad de tapabocas e implementos médicos para que el personal de salud combata el coronavirus con lo necesario.