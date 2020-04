Shakira aprovecha cuarentena para graduarse en curso de filosofía antigua

Shakira compartió con sus fanáticos un nuevo logro que la tiene muy contenta: Se graduó de un curso de filosofía. Por medio de sus redes sociales la cantante barranquillera escribió:

"Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos, pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania".

A su vez compartió la fotografía de su diploma.

