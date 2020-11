Shakira busca a alguien que le enseñe a cocinar ¿Se le mide?

La famosa cantante barranquillera publicó dos fotos en Instagram en las que agradece el regalo que le envió la actriz Gwyneth Paltrow.

Se trata de unas cacerolas de cerámica de color rosado, aunque la artista confesó que no sabe cocinar.

“Dios mío, gracias Gwyneth Paltrow, son las piezas de utensilios de cocina más lindas que he tenido, una vez que te conviertes en cerámica, no tóxica y rosa. Ahora solo necesito que alguien me enseñe a cocinar”, indicó Shakira en su publicación

Las habilidades de Shakira son de admirar. Sabe tres idiomas, es excelente para la física y la química, además es mamá, cantante, compositora y una excelente bailarina.

Sin embargo, esta vez parece que la cocina no es lo suyo.

De hecho, meses atrás la cantante aprovechó el confinamiento para preparar un delicioso brownie para su familia, pero el final no fue el esperado.

En un primer intento, el postre quedó completamente carbonizado al pasarse con la temperatura del horno. Pero no desistió y lo volvió a intentar. En la segunda hornada lo consiguió.