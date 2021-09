Shakira celebra los 90 años de su padre y escribe emotivo mensaje en redes sociales

Shakira volvió a ser centro de atención en sus redes sociales y esta vez tuvo que ver con un especial acontecimiento: los 90 años de su papá, William Mebarak.

La cantante sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar la celebración que realizó en Miami por el cumpleaños de su padre, que aunque fue el pasado 6 de septiembre, hasta ahora sacó a la luz los especiales momentos que vivió junto a él.

Además de los pasos de baile que mostró al son de 'Anoche soñé contigo' junto a padre, Shakira removió los sentimientos de muchos al escribir unas emotivas palabras.

"Recordar cuan querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida, y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor. No por las canciones que he escrito, o las ideas que se me hayan ocurrido, no por mi huella artística sino por mi legado humano", fue parte del extenso texto con el que la colombiana celebró la vida de su papá.