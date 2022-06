Shakira celebró un nuevo logro profesional a pesar de su mala racha

Ya han pasado dos semanas desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación tras más de diez años de relación. Desde entonces, todos los ojos de la opinión pública han estado puestos sobres la pareja y aún son pocos los detalles que se conocen sobre las condiciones en las que decidirán partir sus caminos.

Tanto en las redes sociales de la cantante como en las del deportista no ha existido ningún pronunciamiento oficial o comunicado al respecto y la noticia solo fue confirmada por un comunicado que el equipo de la colombiana emitió a EFE a través de WhatsApp. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", informaron.

Desde entonces todo ha sido especulación. Mientras que unos hablan de una infidelidad por parte de Gerard Piqué, otros tantos aseguran que la pareja mantenía una relación abierta de hace años y que un nuevo amor del futbolista habría hecho que juntos tomaran la decisión de apartar sus caminos.

Shakira celebra logro profesional en medio de su divorcio

Pese a que se rumora que la crisis de la pareja ha sido difícil emocionalmente para los famosos, en medio del proceso Shakira ha celebrado que más reciente canción 'Te Felicito' ha alcanzado las 100 millones de reproducciones en YouTube. "Son los mejores fans del mundo. Gracias por tanto apoyo y cariño", escribió la barranquillera.

Cabe resaltar que aunque la canción fue estrenada en abril, a partir del anuncio de su separación el tema musical empezó a ser uno de los más escuchados, pues muchos hicieron referencia a que fue una de las primeras pistas sobre el declive de su relación con el jugador del Fútbol Club Barcelona.

¿De qué se trata 'Te Felicito'?

Aunque la canción, que es colaboración con Raw Alejandro fue conocida por su pegajoso ritmo y por la coreografía de Shakira, pocos habían prestado atención a la letra que contiene.

"Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti", dicen algunas de las estrofas.

A su vez, algunas teorías que confirman que estas palabras eran para el deportista, tienen que ver con los signos de paz que la artista hace en el video, los mismos que Piqué hace cuando hace un gol.

Por ahora se espera a que en los próximos días se conozca quien de los dos se quedará con la custodia de Sasha y Milán, los dos hijos que fueron fruto de su amor.