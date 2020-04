Shakira comparte su faceta culinaria en medio de la cuarentena

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida artísticamente solo como Shakira, ha sido protagonista de diferente información en esta cuarentena debido a la ayuda humanitaria que ha donado para afrontar de la mejor manera esta pandemia que tiene en alerta sanitaria al mundo. 

Adem√°s, la cantante a trav√©s de cuenta oficial de Instagram le hizo una petici√≥n p√ļblicamente a los gobiernos para que permitan que los ni√Īos puedan salir a pasear al parque, bajo ciertos lineamientos, pero autorizando que al menos puedan recibir sol y aire.¬†

Lee también: Van 395.000 litros de alcohol donados por los ingenios azucareros

En esta ocasión, la artista decidió interactuar con sus seguidores mostrándole su nueva faceta culinaria en medio del aislamiento. A pesar de que en las historias aseguró que no esperaran mucho de ella, la barranquillera solo quería sorprender a su familia preparando unos deliciosos brownies. Aunque el resultado no fue como se los imaginó. 

‚ÄúOk, se me quem√≥. Esto no se ve bien... me equivoqu√© con lo del horno, me equivoqu√© entre Fahrenheit y Celsius‚ÄĚ, explic√≥ la artista mostrando como hab√≠a quedado su intento de brownie.¬†

Lee también: Esposa de profesor salió desnuda en plena clase virtual

Sin embargo, Shakira no se rindió en su primer intento y decidió preparar otro, pero esta vez teniendo mayor precaución con la temperatura.  

"Segundo intento. Esto huele muy bien y no me voy a rendir hasta lograr el brownie perfecto. Des√©enme suerte‚ÄĚ, coment√≥.¬†

La intérprete finalizó las historias mostrando los dos resultados de su postre. No obstante, también les confesó a sus fanáticos que quemado y todo... estaba "buenísimo".