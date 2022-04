Shakira compartió emotivo video de Milán tocando piano: "Una de mis piezas favoritas"

La cantautora barranquillera, Shakira, a través de sus redes sociales compartió con sus seguidores una de sus piezas favoritas tocada por su hijo en el piano.

Cabe mencionar que hace un par de semanas, la colombiana fue blanco de miradas ya que surgieron diferentes especulaciones de distanciamiento y ruptura con Piqué, desatando la duda del por qué la pareja no ha llegado al altar para casarse.

Días después en una entrevista en el podcast ‘Planet Weird’, Shakira despejó el interrogante: “No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. No quiero que me deje de ver como si ‘chica’. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.

La reconocida cantante desde que se convirtió en mamá no ha parado de compartir videos en los que refleja como disfruta de su rol como madre, también en los que muestra los avances y talentos de sus hijos.

Esta vez, Shakira, en su cuenta oficial de Instagram, publicó un emotivo video en el que Milán está tocando el piano y lo acompaño con el siguiente mensaje: "Una de mis piezas favoritas".

El video ya cuenta con más de 600.000 reproducciones y más de 2.000 comentarios entre los que se destacan: " Igual de talentoso a la mamá", "Que gusto da ver al niño seguir los pasos de su mamá. Tanto ella como él tienen tanto talento y sensibilidad para transmitir a través de la música", "Definitivamente todo se hereda" y "Talentoso cómo los padres".