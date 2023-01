Shakira confirma nueva canción: Filtran pedazo con letra llena de veneno contra Piqué

Recientemente Shakira compartió un trino que ha dejado muy a la expectativa a todos sus fans, pues ha sido replicado por cientos de usuarios en las redes. En la imagen se puede leer lo que sería parte de la próxima canción de la colombiana.

Todo parece indicar que este nuevo tema sería una descarga de su irá contra Piqué y toda la situación que ha vivido durante este año por la infidelidad del padre de sus hijos.

La disquera de la intérprete de 'Te felicito' replicó el mensaje junto a la fecha que se habría escogido para el lanzamiento; el próximo 11 de enero.

Se trata de la 'Music Session #53' del artista y productor argentino. Además, se habría filtrado parte de la letra de la canción , según reveló el programa 'Hoy Día' de Telemundo.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice la letra.

Aunque algunos especulaban que dicho tema de despecho se haría junto a la también colombiana Karol G, parece que el elegido esta vez fue el argentino, quien ha creado fama con sus exitosas sesiones musicales.