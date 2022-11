Shakira deja claro que ya no hay despecho: la ven bailando pegadito con un hombre

Shakira siempre será foco de atención pase lo que pase, si deja o no deja de hacer, si crea o no una canción. Pues últimamente es furor en redes un reciente video en donde se le ve bailar muy sensualmente al ritmo de bachata su más nuevo éxito ‘Monotonía’ con un hombre bastante misterioso, que no solo la sujetaba por la cintura, sino que además le seguía el paso a sus caderas.

Como es costumbre de algunos, ven una oportunidad y ennovian a los famosos sin que ellos lo sepan y eso fue lo que le pasó a Shakira. Empezaron los rumores sobre si el misterioso bailarín sería su nueva pareja sentimental tras el rompimiento con el exfutbolista de Barcelona, Gerard Piqué.

Hace un mes que la intérprete de ‘Waka-waka’ estrenó junto al también cantante Ozuna, el tema de ‘Monotonía’, momento desde el cual no paran de crecer las reproducciones en YouTube que ya cuentan con un poco más de 120 millones de vistas y 3 millones de me gusta.

Pues ahora, quiere hacer de su tema un reto viral en redes. en donde les explica a sus seguidores cómo funciona el reto, y luego aconseja que le pregunten a su amigo ‘Truji’, el desconocido hombre que baila con ella.

¿Quién es el misterioso hombre?

Juli Trujillo, también llamado ‘Truji bachata’ como aparece en sus redes, es un bailarín excepcional de una escuela de baile en Barcelona, la cual también dirige. Pero también es instructor de bachata sensual junto a su esposa Gloria Ramos, por lo cual la teoría que muchos alcanzaron a plantear sobre si se trataba de una nueva pareja sentimental de la colombiana, estaban bastante errados, pues la única relación entre ellos es meramente laboral.

Por lo pronto, este video ‘Monotonía Challenge’ ya lleva más de 2.6 millones de me gusta, donde muchos la alientan a hacerla con Romeo Santos, ex vocalista de Aventura.