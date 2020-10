Shakira es blanco de las críticas por bailar sin tapabocas junto a varios jóvenes

Shakira se ha convertido en centro de algunos halagos y comentarios por los diferentes contenidos que comparte en sus redes sociales. La colombiana causa admiración entre varias personas por los proyectos que emprende y las actividades que realiza en la música.

Sin embargo, no todo es positivo, pues recientemente varios usuarios de las plataformas digitales la ubicaron en el blanco de las críticas por un video que protagonizó, donde aparece bailando, sin tapabocas, y en compañía de algunos jóvenes.

La barranquillera fue reprochada por incumplir las medidas de seguridad que se han exigido en el mundo para evitar que se propaguen de nuevo los casos de coronavirus y afecte de nuevo la estabilidad del mundo.

Según quedó registrado en el video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Shakira aparece realizando unos pasos de baile, mientras está acompañada de diferentes personas que, por el contrario, sí llevan puesto el cubrebocas. En este clip, no se nota el distanciamiento y la celebridad fue cuestionada.

“Fake Capo with my crew! Fake Capo en un break de los ensayos”, escribió la intérprete de ‘Pies descalzos’, en el pie de foto de la publicación que ya supera más de un millón de likes.

Tras ver este contenido, los fans de la cantante no dudaron en llamarle la atención y manifestar su discordia por esta clase de actos que no cuidan la salud de los demás. Varios usuarios enfatizaron en lo “irresponsable” que era Shakira al no usar el tapabocas como sus acompañantes del clip.

“Si ellos llevan mascarilla, deberías hacer lo mismo por respeto”, “Y ella sin cubrebocas? Claro es inmortal”, “¿Por qué tú sin mascarilla? Respeto y cuidado al resto también”, “Qué irresponsable no usar las medidas de protección”, “¿Y tú mascarilla?”, “Te falta la máscara. Todos somos iguales en esa lucha”, entre otros comentarios.