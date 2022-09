Shakira ha encontrado apoyo en Alejandro Sanz, Chris Martin y más famosos en medio de su ruptura

La separación de Shakira y Gerard Piqué se ha convertido en uno de los temas más mediáticos de la farándula internacional, recientemente la cantante colombiana habló por primera vez sobre su situación amorosa en medio del proceso de separación.

La intérprete de "Te felicito" contó varios detalles de lo que ha sido este momento tan difícil. En este tiempo no le ha faltado el apoyo de su familia, amigos y colegas.

Shakira contó detalles al respecto en entrevista con al revista Elle.

"Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas, ya sabes, personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos", indicó.

Algunas personas que la cantante colombiana pensó que estaban a su alrededor por temas solo de traajo la sorprendieron al brindar su apoyo en este momento "oscuro".

"Por ejemplo, will.i.am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite. O Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano", agregó.

La barranquillera aseguró que tanto su familia como estos amigos le han dado el ánimo para seguir adelante.

"Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no sentirme sola. A veces una mujer puede ser autosuficiente. En este punto puedo ser suficiente para mí misma y mi familia, mis hijos", dijo.

Shakira confesó que hizo todo lo que pudo por mantenerse al lado de Piqué, padre de sus hijos, sin embargo, ya se sabe en qué va la historia y que no fue posible que la relación siguiera.

"Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia", expresó.

Así mismo, recalcó que las mujeres tienen un gran poder para salir adelante porque son resilientes.

"Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan", aseguró.