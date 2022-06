Shakira habría contratado detectives para seguir a Piqué y así descubrir infidelidad

Siguen saliendo a flote algunos rumores de lo que ha sido la separación de la cantante barranquillera Shakira y el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. Y es que según el programa El gordo y la flaca de Univisión, mencionaron que la información tuvo un filtro en los medios de comunicación por medio de unos detectives que había contratado la artista.

Y es que, al parecer, Shakira contrató un grupo de especialistas en investigación para que siguieran a Piqué y estos pudieron sacar unas fotografías que revelaban la vida nocturna que llevaba el jugador, en las que se logra aprecias unas imágenes comprometedoras con una modelo rubia de 22 años en una discoteca de la ciudad de Barcelona.

Según lo que comentó el reconocido programa, la información de la separación, no hubiese trascendido, si no fuera porque la oficina de estos investigadores reveló toda la información a los medios de comunicación en España que no dudaron un instante en publicar lo que estaba sucediendo con la pareja.

Esto habría causado mayor enfado tanto a Shakira como a Piqué. A pesar de que la cantante quería esperar un tiempo para hablar del tema, el futbolista no quería dar más espera al tema, lo que provocó el comunicado de la colombiana, algo que también enfadó a Piqué, porque lo dejó en el papel de la infidelidad y a la colombiana como la víctima de lo que aconteció.

Ahora bien, también se hizo mención a que esto provocó que las cosas entre ellos se tornaran más difíciles y que recae a que no tengan opción alguna de una posible reconciliación. Desde ese momento en ambas partes, iniciaron la separación de los bienes que adquirieron juntos mientras sostenían la relación sentimental y además, se estarían disputando la custodia de sus hijos Milán y Sasha Piqué. Cabe recordar que Shakira en algún momento trató de convencerlo de ir a terapia, pero Piqué se negó ante esta iniciativa.