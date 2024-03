Shakira le pone fin a su tusa por Piqué: su nuevo álbum escondería secretos

Tras la polémica separación entre la icónica cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué en el año 2022, el mundo del entretenimiento se centraron en la pareja luego de que se revelara que la causa principal fue una supuesta infidelidad por parte de Piqué con Clara Chía, quien ahora es su actual pareja.

Este acontecimiento desencadenó un apoyo incondicional por parte de los colombianos y los seguidores de la artista barranquillera, quienes se unieron para respaldarla en este difícil momento.

En un giro inesperado, Shakira decidió transformar su dolor en música y lanzó canciones dedicadas a su "tusa", logrando que miles de mujeres y hombres se sintieran identificados con su experiencia.

Dos años después de este episodio, Shakira anunció el lanzamiento de su tan esperado álbum titulado 'Las Mujeres Ya No Lloran', el cual representa las diversas etapas de sanación tras su ruptura con Gerard Piqué.

El título del álbum rinde homenaje a una frase que ha marcado su empoderamiento femenino: "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Nuevo álbum de Shakira 'Las mujeres no lloran'

El estreno de este álbum tan significativo tuvo lugar en Florida, Estados Unidos, donde Shakira deslumbró a los asistentes posando sobre un enorme rubí, que forma parte de la temática del proyecto discográfico, representando la pasión, junto con otras piedras que simbolizan diferentes emociones.

En la alfombra roja del evento, la cantante lució un elegante vestido negro con detalles plateados y tacones altos, atrayendo todas las miradas hacia su imponente presencia.

Tras el lanzamiento, Shakira expresó su gratitud hacia sus fans, describiéndolos como "la mejor manada" y agradeciéndoles por su apoyo incondicional a lo largo de su carrera.

"Después de los altibajos de la vida y de mucho tiempo trabajando en este álbum, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ finalmente está disponible en todo el mundo. Gracias a todos por el increíble apoyo que me han brindado. Sin ti, no lo habría logrado: hemos creado este álbum juntos. Sois la mejor manada que una loba podría haber pedido. Te amo", fueron sus palabras.

Además, el álbum promete seguir haciendo historia, ya que la canción "Sessión 53" junto a Bizarrap ha roto oficialmente 14 Records Mundiales de Guinness, consolidándose como un hito en la carrera de Shakira y augurando un éxito continuo en el ámbito musical.