Shakira le puso freno a Piqué y estará menos tiempo con sus hijos

Hay que recordar que, recientemente, se habría conocido otra de las razones por las que Shakira y Piqué terminaron.

El periodista español, Roberto Antolín, reveló que Shakira y Piqué ya estaban teniendo problemas y que estos habría detonado con todo lo que pasó con Clara. El comunicador reveló que la pareja no tenía relaciones desde hace mucho y esto habría influido en lo que desencadenó.

“Shakira y Gerard Piqué llevaban mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, yo no sé si ella tiene la menopausia o no, yo creo que es demasiado joven. Shakira me encanta, me parece una mujer espectacular, pero ellos ya venían teniendo problemas y hace tiempo que no tenían relaciones íntimas”, expresó Antolín.