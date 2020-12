En la más reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, la cantante colombiana compartió una foto a blanco y negro presumiendo de su conservada figura, en un pequeño outfit para lo que sería su próximo video musical.

Shakira enamoró a sus seguidores con la candente fotografía, en la que luce un body color negro, medias de malla y una tiara sujetada a su frente que resalta la melena rizada que tanto la caracteriza.

La fotografía de la cantante no solo generó miles de reacciones entre sus seguidores por cómo luce, sino porque también sería una pista del próximo video que lanzará en colaboración con la agrupación Black Eyed Peas, en el pegajoso tema ‘Girl like me’. "So they tell me that you're looking for a girl like me... (Entonces, me dicen que estás buscando a una chica como yo)”, escribió Shak en la descripción de la publicación.

El lanzamiento de la reciente colaboración fue hace ya unos meses, pero nunca se grabó un video, por lo que la noticia llega con sorpresa a los fanáticos de la agrupación y de la cantante, que ya esperan con ansias el clip del sencillo.

Black Eyed Peas también ha dado algunas pistas a través de su cuenta oficial de Instagram de este nuevo proyecto junto a Shakira, que pinta ser todo un éxito.

Parece ser que la intérprete de ‘Hips don't lie’ cerrará el 2020 con broche de oro, después de estudiar un diplomado, trabajar con su fundación, hacer una videoconferencia con el Príncipe William y, ahora, presumiendo de su esbelta figura a sus 43 años en un video musical cargado de energía. Finalmente, no fue un año del todo malo para la artista.