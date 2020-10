Shakira no solo es bonita, talentosa y excelente bailarina, sino que también es extremadamente inteligente.

Así quedó evidenciado en un video de TikTok, que ya se hizo viral, en el que la barranquillera puso a prueba sus conocimientos en ciencia y demostró el IQ de genio que tiene.

La cantante contestó diez preguntas, que no cualquiera sabría, y en menos de un minuto.

OK ##QuizDeCiencia, let's do this! My favorite show! Ok, Jordi Hurtado…! ##QuizDeCiencia ##voiceeffects