Shakira quiere hacer una canción con Bad Bunny: esto es lo que se sabe

Después de que Shakira lanzará su más reciente éxito 'Monotonía' junto al puertorriqueño Ozuna, tema que se convirtió en menos de 24 horas en número uno en plataformas como YouTube, la colombiana ha hecho ojitos con comentarios en internet de que el siguiente paso podría ser una colaboración con Bad Bunny.

'Monotonía' fue una de las canciones más esperadas por los usuarios de las redes sociales, sobre todo porque se comenta que el tema fue dedicado a Piqué y con este éxito Shakira vuelve al ruedo oficialmente después de una larga inconsistencia en su carrera; la colombiana comentó con anterioridad que había dejado su carrera musical a un lado por sus hijos y por llevar una vida con el futbolista español.

El sorpresivo comentario de Shakira ha dejado boquiabiertos a sus fans y a los seguidores de Bad Bunny. La barranquillera dejó su mensaje en un video de Javier Ferrari, conocido creador de contenido español.

“¿Te imaginas Shakira con Benito?, romperían internet”, indicó el hombre.

Ante eso, desde su cuenta oficial de YouTube la cantante contestó: “Estoy esperando que me llame Bunny. ¿Cómo lo sabes?”, este cruce de palabras ha emocionado a los fieles fans de la intérprete de 'Te felicito', quienes aseguran que lo más probable es que los dos artistas ya hayan hablado al respecto, si no fuese así ella no hubiese comentado eso.

No obstante, en internet las opiniones son divididas, pero no pierden la esperanza de una colaboración de este tamaño.

"No le veo nada de oficial a eso", "solo dejó a entender que sí le gustaría una canción con Bab Bunny", "yo espero que colabore con Karol G", "estos juntos saldría bien", se lee en las redes.