Shakira recuerda el bonito gesto de Piqué cuando no ella no se sentía fuerte

Contó la vez que Piqué la ayudó a sentirse mejor; estando en “The Voice” se partió un diente y ese hecho desafortunado fue titular en los portales del mundo del entretenimiento.

En ese momento se sintió muy mal y lloró muchísimo, además, estaba en estado de embarazo y las hormonas la hacían sentirse más sensible. Su pareja de ese entonces y padre de sus hijos, decidió comprarle un anillo de brillantes para distraerla y que pensara en otra cosa, para sentirse mejor.

“Me acuerdo una vez Gerard me compró un anillo de brillantes porque me partí un diente en The Voice”.