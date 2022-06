Shakira se divorciaría de Gerard Pique por una infidelidad

'Te Felicito' junto a Raw Alejandro habría sido una indirecta a Piqué

A finales de abril, Shakira publicó su nuevo sencillo en colaboración con el artista urbano, sin embargo, conociendo ahora el contexto en la vida de la cantante, tendría más sentido y conexión la letra de este tema.

"Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda", reza la canción.

