La cantautora Shakira dejó al desnudo su cabeza y corazón en una entrevista con Billboard, y reveló todos los detalles de cómo ha sido su vida los últimos meses con su separación con Gerard Piqué, el cambio de país, la situación con sus hijos, y el éxito que está teniendo su carrera musical.

¿Cómo va la carrera musical de Shakira?

A pesar de que el periodo más oscuro en la vida personal de Shakira sea el que más éxito ha traído a su carrera musical, la artista ha sabido lidiar con el dolor y convertirlo en oportunidades para el renacer de su carrera. “Me siento como un gato con más de nueve vidas. Cuando creo que ya no me recupero más, de pronto me levanto y tengo un segundo aire”, comentó la artista, quien además asegura haber pasado por todas las etapas del duelo una y otra vez.