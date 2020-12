Shakira, tendencia mundial por habilitad como "skater" y sensual baile en 'Girl Like Me'

Shakira y Black Eyed Peas presentaron este viernes el videoclip de "Girl Like Me", en el que la estrella colombiana demuestra su habilidad como "skater".

La diva siempre sorprende a sus seguidores con sus movimientos, pero está vez fue más allá y dejó a todos con la boca abierta al subirse a una patineta.



La barranquillera ha hecho varias publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, donde se le ve muy cómoda como Skater.

Además del protagonismo de la cantante sobre la tabla, el clip de este tema sobre las mujeres latinas muestra también a Shakira con un conjunto ochentero inspirado en las coreografías de aeróbic.



"Me lo pasé muy bien con este videoclip. ¡Espero que todos lo amen tanto viéndolo como nosotros rodándolo!", afirmó la cantante en su perfil oficial de Instagram, donde tiene 69 millones de seguidores.

"Quiero una mujer como Shakira, esta latina está rica, quiero una chica de familia que sepa vivir y que viva la vida", destaca la letra de esta canción que mezcla inglés y español.



"Me gustan las dominicanas, las boricuas y las colombianas. Y en East L.A. me gustan las chicanas", añade el tema.



"Girl Like Me" forma parte de "TRANSLATION", disco editado en junio por Black Eyed Peas y donde los raperos se volcaron con los sonidos latinos al incluir como invitados a estrellas hispanas de la talla de Shakira, J Balvin, Becky G, Maluma, Ozuna o Nicky Jam.