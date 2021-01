Shakira vendió los derechos de sus canciones a una compañía británica

La barranquillera Shakira se sumó a la creciente lista de artistas que decidieron vender su catálogo de canciones, un grupo que en las últimas semanas ha incorporado también los nombres de Bob Dylan, Neil Young o Lindsay Buckingham, exmiembro de Fleetwood Mac.



En el caso de la colombiana, la destinataria al cien por cien de su repertorio actual (que está integrado por 145 temas) fue Hipgnosis Songs Fund, que es una compañía británica de gestión de canciones e inversión en propiedad intelectual de música cofundada en 2018 por Nile Rodgers y Merck Mercuriadis, quien en su momento dirigió la carrera de figuras como Beyoncé o Elton John.



"Me siento honrada de que escribir canciones me hayan dado el privilegio de comunicarme con los demás, de ser parte de algo más grande que yo. Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo y estoy muy feliz de asociarme con esta compañía dirigida por Merck, que realmente valora a los artistas y sus creaciones y es un aliado para los compositores (...) que se preocupan profundamente por la vida continua de sus canciones", indicó Shakira en un comunicado.

Aunque sin ofrecer cifras del montante de la operación, la empresa ha confirmado a través de las redes sociales la incorporación de Shakira a su catálogo, del que ya forman parte Dave Stewart (Eurythmics), Debbie Harry (Blondie), Chryssie Hynde (Pretenders), The Chainsmokers o Mark Ronson.



En los últimos días, la firma también se hacía al 50% con los derechos sobre el repertorio de Neil Yong, unas 1.180 canciones por cerca de 50 millones de dólares, según informó una fuente de la industria a la revista Variety.



La operación se produjo en paralelo con la que permitió incorporar asimismo los derechos de autor y publicación de Lindsay Buckingham, unas 160 canciones que incluye algunos de los éxitos que este escribió para Fleetwood Mac, como "Go Your Own Way".

Mientras eso ocurre, su esposo, la estrella del Barcelona y activo empresario, Gerard Piqué, ha invertido en Sorare, empresa de cromos digitales que se pueden intercambiar al estilo de los clásicos en papel, anunció la compañía con sede en París.

La compañía francesa ha captado 3,5 millones de euros (4,2 millones de dólares) en esta operación, repartidos entre el central internacional español y el fondo de inversión estadounidense Cassius Family.

La parte del jugador representa al menos el 50% del total. "Soy un fan de los cromos de futbolistas desde que era pequeño. El próximo paso es el intercambio por vía digital, a través de las nuevas tecnologías", declaró Piqué de 33 años en una rueda de prensa.