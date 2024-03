Shakira y Grupo Frontera presentan el video de 'Entre Paréntesis'

Letra de ‘Entre Paréntesis’

Dime qué te pasó, ¿por qué te noto fría?

Tus besos ya no saben a lo que sabían

Sigues durmiendo en mi cama

Pero la siento vacía

Dime qué te pasó, ya no eres el de antes

Parece que esto para ti no es importante

Hay cosas en la vida tan obvias

Que no hace falta ni decir

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no, se nota más

Antes venías sin llamarte

Ahora, sin avisar, te vas

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no, se nota más

Ya no hace falta que aparentes si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis

Tu boca me niega lo que dice tu mirada

Tus manos no calientan cuando me tocas la piel

Esa manera de besar no sabe a nada

El que te abraza soy yo, pero estás pensando en él

Y tú, uh-uh-uh

Ya lo diste por perdido

Solo sé sincero, te lo pido

Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos

Me está doliendo y tú no sabes cuánto

Por culpa tuya se congeló el cuarto

Cada palabra me hiere, no creo que me recupere

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no, se nota más

Antes venías sin llamarte

Ahora sin avisar te vas

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no, se nota más

Ya no hace falta que aparentes si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis

¡Eso es!

Grupo Frontera

Con La Loba

¡Au!