Shakira y otras despechadas que lanzaron canciones después de que les pusieron los cachos

6. Si se fue se fue - Francy

La canción publicada en el año 2017 llamó la atención de cientos de mujeres amantes del género de la música popular por la fuerte letra que cantaba Francy.

"Si se fue se fue, que no vuelva más. Que vaya y le aguante los resabios su mamá, que yo buscaré quien me dé pasión. Me siento muy hembra pa' llorar por un huevón", es uno de los versos más llamativos del tema.