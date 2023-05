Shakira y Tom Cruise: la cantante habría hablado sobre su relación ¿Qué dijo?

Shakira fue vista en el Paddock de la Fórmula 1 con el actor de Hollywood, muy feliz, mientras recorría el lugar en el que se preparaban todos los detalles para la carrera.

Esto desató algunos chismes que indicaban que el protagonista de 'Misión Imposible' estaba empezando a salir con Shakira.

Sin embargo, esta aparente relación fue desmentida por la propia barranquillera, pues los rumores se salieron de control y ella quiso aclarar la situación.

Según se dijo en 'El Mundo', Shakira le habría puesto 'freno en seco' al actor, según una fuente cercana a los famosos.

“Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. No quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, se puede leer en dicho medio.

Con esta información, la relación que se estaba creando entre los dos famosos fue desmentida y se confirmaría que Shakira sigue soltera, esperando sanar sus heridas.