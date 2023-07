Shakira y un inesperado encuentro: vivió una experiencia aterradora con un ratón

Aunque no se sabe si se trató de una pequeña broma a la cantante o algo que estaba planeado en la escena, lo que si quedó claro es que el ratón terminó caminando por encima de los desechos y llegando hacia ella.

Y no era para menos la reacción de la intérprete, pues hasta quedó ‘pelona’, pues parte del cabello estaba pegado en una de las rocas.

De inmediato, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, tanto así que los internautas han tomado con gracia este momento y han comparado también al ratón con la expareja de la barranquillera.

“Del susto dejó hasta el pelo; amé ese grito de Shakira; ¿Piqué qué hace ahí?; Piqué buscando a Shakira; lo del pelo no me lo esperaba; para qué invitaron a Piqué; cuando estás tranquila y aparece tu ex. Comentaron algunos internautas”, destacó uno de los internautas.