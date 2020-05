Sia adoptó dos jóvenes de 18 años en el 2019

La famosa cantante Sia, reconocida por su exitoso tema ‘Chandelier’, se convirtió en noticia recientemente luego de que revelara un detalle de su vida que pocos se imaginaban. La artista de 44 años contó durante una entrevista que no renunció a su deseo de ser madre y adoptó a dos jóvenes de 18 años.

De acuerdo con lo que dio a conocer la australiana durante un diálogo con el programa ‘The Morning Mash Up de SiriusXM’, en 2019 tomó la decisión de darle la bienvenida a estos dos jóvenes a su familia, luego de que estuvieran bajo cuidado estatal.

“En el 2019 adopté dos hijos. En ese momento tenían dieciocho años, y ahora tienen diecinueve. Ellos ya no tenían derecho al sistema de acogida para niños sin familia por su edad. Los amo muchísimo”, expresó la cantante que se popularizó entre el público por su potente voz y por ocultar su rostro durante las presentaciones.

En cuanto a la crisis que atraviesa el mundo, Sia afirmó que por culpa de la pandemia de la Covid-19, sus hijos han pasado momentos difíciles con los que aprendieron a vivir en el presente.

“A ambos les resulta bastante difícil, a uno más que al otro. Pero los dos están haciendo cosas que son realmente buenas para ellos en este momento, que son realmente útiles para su vida. Están centrándose mucho en sus estudios, lo que es muy bueno”, indicó la celebridad.

Sia habló de su deseo de ser madre en el artículo que publicó la revista GQ, donde afirmó que ya no estaba interesada en una relación seria y se mantendría soltera por el resto de su vida. De igual forma, durante una conversación con su amigo el DJ Diplo, la cantante confirmó estas declaraciones y confesó una propuesta que le hizo a su colega.

“Este año le escribí a Diplo un mensaje de texto y le dije: ‘Hey, escucha, eres una de las cinco personas que me atraen sexualmente, y ahora que he decidido estar soltera por el resto de mi vida y acabo de adoptar a un hijo, no tengo tiempo para una relación…sí estás interesado en sexo sin ataduras, avísame”, contó Sia.