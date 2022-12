Siento no poder más sin tu presencia: Hija de Darío Gómez al pasar la primera navidad sin su padre

Uno de los hechos que más conmocionó a los colombianos en este 2022 fue la muerte del cantante de la música popular, Darío Gómez, un referente de este género, quien falleció el pasado 26 de julio debido a un infarto fulminante.

Este hecho, que fue tendencia en redes sociales, trae consigo muchas situaciones, culturas y musicales, pues Gómez era uno de los artistas que más destacaba en estas fechas decembrinas.

Sin embargo, más allá de la pérdida y el luto en el sector musical, también está el duelo de sus familiares. Daniela, su nieta, a quién dedicó uno de sus temas más exitoso, es una de las que se ha mostrado más afectadas por el descenso del artista.

No obstante, su hija Catalina es otra de las que más ha expresado dolor y tristeza por la muerte del Rey del Despecho.

Recientemente, y a propósito de lo recordado que es su padre en esta época navideña, la mujer dejó un mensaje lleno de dolor, demostrando lo que significa pasar las primeras fiestas de fin de año sin su padre.

“Papi, hoy es uno de esos días donde no puedo más, donde no hay consuelo, donde no encuentro un alivio … Te extraño enormemente, Dios me dé fuerzas, porque siento no poder más sin tu presencia. Quiero verte, quiero escucharte, quiero abrazarte de nuevo”, escribió Catalina en un post acompañado de una foto de ellos dos y de fondo, la reconocida canción ‘Que diciembre tan solo’.

Darío Gómez, el rey del despecho, siempre acompañó las celebraciones de navidad y año nuevo, pues muchos de sus fanáticos se identificaban con la melancolía que él transmitía en sus letras.