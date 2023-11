Silvestre Dangond y las groserías que dijo en plena entrevista

El guajiro se refirió a varios aspectos de su vida profesional y personal, en dialogo con ‘Luchovoltio’, un creador de contenido que entrevista a varios famosos, Silvestre enfatizó en su familia.

El artista dijo: “No me da la gana de postear una foto con mi hermano, con mi papá o con mi familia. No quiero darle gusto a la gente hijue... que se levanta a fregarle la vida a uno en Instagram”.

Además, agregó que: “Hay gente hijue... que se levant nada más a joderte la hjjue... vida... Hay gente jodida de la cabeza que se excusan en X”.

Finalmente indicó que: “Vivimos una vida normal, pero no los expongo en redes sociales, porque siempre que posteo una foto con mi hermano, la gente se acuerda de lo malo que pasó”.

El artista no dudó en demostrar la rabia que siente ante los ataques que sufre por redes sociales, no solo él, sino su familia. Muchos de sus seguidores lo respaldaron, mientras que otros indicaron que, aunque tenga razón, no es la forma y que las groserías sobran.