Silvestre Dangond cumple su sueño y lanza su compañía discográfica

El cantante Silvestre Dangond es todo un hit musical en Colombia y también en el exterior. Así lo demuestran además los lujos que posee desde motos, carros deportivos, un avión privado y hasta un dealer de autos usados en Miami, el cual abrió apenas hace unos meses.

Ahora, en el norte de Bogotá hizo el lanzamiento de su propia disquera, llamada Music Dreams Records, la cual se convierte en su casa discográfica y promete ser un lugar que acogerá el talento de cualquier género, no solo el vallenato.

Durante el lanzamiento, Silvestre Dangond confesó que la idea de constituir esta disquera nació como una ayuda para promover esos talentos jóvenes del país, que quizás muchas veces han tenido que sufrir la decepción de recibir varios No cuando se acercan a dar a conocer su talento y no confían en ellos.

De hecho, recordó que en sus inicios él lo padeció y muchas veces recibió un No a su talento y más aún a su música, pues llegó para cambiar el vallenato que hasta ahora se escuchaba en Colombia y le dio origen junto a Kaleth Morales al ‘vallenato nueva ola’, que mucha gente criticó en su momento y que hoy lo mantiene como uno de los exponentes más fuertes del género a nivel mundial.

“El principal objetivo de la disquera Music Dreams es hacer música con libertad, yo quiero darle la libertad a los artistas que se expresan por medio de la música sin que tengan... como me pasó a mí... yo no quiero que ellos vivan lo que yo viví, no quiero que tengan presión absolutamente ni del folclor, ni del qué dirán, ni de la misma música, ni de lo que está de moda, sino que sean libres a la hora de expresar”, expresó al dar a conocer a sus primeros fichajes.

En el evento presentó a los seis jóvenes cantantes con los que dio apertura a su disquera: Mario Fuscaldo, Beto Urieles, LuisRa Solano, Rafa Roncallo, Fred Quintero y Roland Valbuena.

Uno de los que más destacó fue a Roland Valbuena Jr, quien decidió dar un paso a la esfera musical tras ser autor y colaborador de éxitos musicales del mismo Silvestre y otros artistas. Su nombre está detrás de canciones reconocidas como ‘Murió el Amor’, de Paola Jara; ‘Justicia’ de Silvestre Dangond y Natti Natasha; ‘Gracias a ti’, de Yeison Jiménez y Silvestre Dangond, y ‘Duele Tanto’ de Pipe Peláez y Maluma.

