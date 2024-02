El artista aseguró que probablemente en unos 7 u 8 años podría decirle adiós a la música, es decir, cuando esté sobre los 50 años. “A mí no me mueve la plata, si a mí me moviera la plata no hubiera tenido el éxito que tengo. Mi éxito se debe a que he sido muy afín con las letras, con mis canciones. Yo he sido muy honesto conmigo”, contó Silvestre.