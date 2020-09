Silvestre Dangond le respondió a Carlos Vives: Usted se confundió de créditos

El cantante Silvestre Dangond arremetió contra su colega Carlos Vives, luego de que este asegurara que estaba enojado con Dangond porque llamó a su productor y músicos para grabar un álbum sin consultarlo.

“Me chocó que no me tuviera en cuenta, pero sí invitó a todo mi equipo de trabajo”, expresó al periodista Víctor Sánchez Rincones desde España.

Lea también: Carlos Vives explica el porqué está enojado con Silvestre Dangond

Pues como es costumbre, el cantante urumitero no se quedó callado y contratacó a Vives, señalando que está muy equivocado y que en su álbum Gente Valiente nunca participó nadie de su equipo de la provincia.

“Maestro Vives los músicos que trabajan conmigo los admiro, los respeto, les tengo mucha confianza, llevamos años grabando juntos. Usted se confundió de créditos cuando dijo que yo utilizaba sus músicos, sería feliz grabar con el papá pastor cuánta admiración”, indicó a través de una serie de tuits en su red social.

“Ese equipo del que hablas te lo regalo con todo y ñapa. Con un moño grande.... No veo la hora que pase toda esta mentira”, agregó.

Le puede interesar: Suegra de Kobe Bryant dice que su hija la dejó en la calle, pero Vanessa contraataca

Te engañan, te mantienen lleno de proyectos que nunca se harán realidad! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Se refirió también al productor Andrés Castro, de quien afirmó le ha hecho producciones a muchos artistas “ahí ya el problema se me sale de las manos, que le diga a Andrés que no le produzca a más nadie (…) Y con respecto al manager, yo no busque a Walter K , Walter me busco a mí”.

Dangond se pronunció también sobre una supuesta colaboración con Carlos Vives, quien afirmó que le encantaría que esto sucediera. “Maestro Vives si usted dice que quiere grabar y trabajar conmigo yo soy el más feliz de hacerlo, en todas mis entrevistas siempre le he mandado razón”.

Vea también: Sandra Barrios por fin mostró al nuevo amor con que superó a Jessi Uribe

Sin embargo, le lanzó otro indirectazo. “No tengo el número del maestro Vives, tengo el de su esposa y la última canción que le mandé para ver si hacíamos juntos la tiene Claudia, se llama "La Vallenata", un merengue de Camilo Namen inédito. Que soy consciente que si no le gusta o no conecta con la canción no pasa nada”.

“El que quiere busca, el que quiere recibe”, puntualizó.