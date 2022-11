Silvestre Dangond paró un concierto tras recibir un golpe en la cara

Silvestre Dangond es uno de los artistas de vallenato más aclamados por el público y en su interpretación en la novela de ‘Leandro Díaz’ en el Canal RCN se ganó más el corazón de los colombianos, que lo piden a gritos para que de sus conciertos.

Le puede interesar: Premios Latin Grammy: Anuncian más intérpretes y presentadores

Es así que este fin de semana, el intérprete de ‘Locuras mías’ tuvo una presentación en Pitalito (Huila) donde inició a cantar, pero de un momento a otro le lanzaron un objeto que le cayó en la frente.

El momento fue captado en un video, donde se observa que el cantante se pone molestó y le pide a sus músicos que paren de tocar, porque a él no le cayó nada bien que alguien del público le pegara, y según expresó, le dolió y le molestó.

“Tu no vas a poder dormir tranquilo hoy porque tu cargo de conciencia es mucho más fuerte que el golpe que me diste. Yo seguiré mi camino cantando, disfrutando de la vida y aprendiendo. Aquí es donde uno controla la soberbia el ego y Dios me dice contrólate”.

El guajiro añadió que “Pitalito yo sé que tú no tienes la culpa” y continuó con su canto. Por redes sociales el artista no se refirió al tema, pero algunos dicen que fue un hombre el que lo golpeó y al parecer por celos.

También puede leer: Confirmado: Dua Lipa no cantará en el Mundial Qatar 2022

Este acto hizo recordar a más de uno que en su momento, Silvestre Dangond fue catalogado como una persona soberbia ya que en sus redes sociales exhibía sus lujos y olvidaba muchas veces sus orígenes humildes.