Silvestre Dangond revela con cuál acordeonero se ha sentido más cómodo

El reconocido cantante vallenato Silvestre Dangond fue invitado al famoso podcast de género urbano 'DímeloKing', allí su conductor Elkín de la Hoz habló con el artista sobre algunos temas de su vida personal y profesional.

En medio de la entrevista, el presentador barranquillero le preguntó a Dangond sobre con cuál acordeonero se ha sentido más cómodo a lo largo de su carrera musical.

"Indudablemente que la gente sabe que con Juancho de la Espriella tuvimos mucha química pero ya te voy a explicar porqué me sentí tan cómodo con él. Parece que nos hubiera parido la misma mamá, los gustos musicales eran muy afines, entonces íbamos a arreglar alguna canción y él arreglaba por su lado y yo arreglaba por el mío, era nuestra forma de trabajo. Cuando nos encontrábamos se engranaban los arreglos, el gusto musical de él y el mío eran igualitos".

Puede leer: Silvestre Dangond tuvo problemas con su familia al mudarse a Miami

Asimismo, el cantante de éxitos como 'Materialista'; 'Cásate conmigo'; 'Niégame tres veces'; entre otras, recordó que recientemente se había encontrado con el reconocido acordeonero 'El cocha' Molina y habían hablado, coincidencialmente, del tema.

"Cómo es la vida maestro, dos de sus alumnos hoy en día han pasado por mis manos, Juancho de la Espriella y ahora 'El morocho' José Juan", le dijo Dangond a 'El cocha'.

Sin embargo, el protagonista de la novela biográfica 'Leandro Díaz' del Canal RCN, dejó muy claro que con todos los acordeonistas con los que ha trabajado se ha sentido cómodo.

También lea: Silvestre Dangond reveló detalles de su relación con Peter Manjarrés: "él tiraba la piedra y escondía la mano"

"Las formas de trabajar han sido todas diferentes pero con todos me he sentido cómodo, el que menos experiencia tenía era Lucas, entonces me tocó un trabajo más fuerte, Rolando era un avión".

Finalmente, Dangond resaltó la inteligencia de Rolando Ochoa y la entrega incondicional de Juancho de la Espriella.

"Con Rolando nos fuimos a 'Agua Marina' la casa esta famosa de los tiros de salva una tarde, en un rato que él y yo duramos sentados unas 5 horas (comensámos de día y terminamos de noche) salieron el 70% de los arreglos del álbum 'La 9a Batalla', impresionante como funcionaba la química. Yo tarareaba y él ya sabía para dónde iba, con él también me sentí muy cómodo en esa parte. Él es mucho más inteligente las cogía mas rápido que Juancho porque es más músico, Juancho es alma pura, Rolando es más música".