Silvestre Dangond habla de su relación con Peter Manjarrés

En medio de la entrevista, el cantante vallenato se refirió los rumores sobre la supuesta rivalidad que existía entre estos dos cantantes.

Silvestre comenzó afirmando que los dos tenían comportamientos totalmente diferentes, "Él es súper estratégico, él tiraba la piedra y escondía la mano, su personalidad ya me la conocía y él sabía que yo era chispa y me la volaba y esos eran mano a mano de verdad".

El cantante reconoció que en un inicio de su carrera sí existía una rivalidad y competencia, pero en la actualidad es un artista que respeta mucho y admira. Además, afirmó que sin Peter las cosas no se hubieran dado en su carrera.

"Cuando hablamos nos ponemos al día en todo, yo lo respeto mucho, si en él, tal vez las cosas no se hubieran dado como se dieron, porque yo tenía un motivo para luchar fuertemente", contó Silvestre.

En la entrevista Silvestre respondió la pregunta sobre sí, creía que él le había ganado a Peter Mnajarrés y la respuesta sorprendió a millones.

"No es decir que la gane, yo decidí tomar un camino diferente, yo decidí arriesgarme. Tome decisiones que tal vez al le dieron miedo en su momento y por eso no siguió (...) ¿Qué si la gane?, compadre Peter tú sabes muy bien que te gane", reveló el cantante.

El artista vallenato también dijo que en este momento le gustaría grabar una canción con Peter Manjerrés, "Hoy me sueño grabar algo con él y no grabar por grabar , me sueño hacer algo importante con él, que nos demos gusto musical", concluyó.