En una reciente rueda de prensa, Dangond compartió conmovido la historia de por qué Bogotá es tan importante para él. "Llegué a Bogotá en 1998, en diciembre me regresé rápido, no podía quedarme más tiempo acá porque había asesinado a un tío. Tenía dos años sin ver a mis papás y cuando regresé a verlos me di cuenta de que no vivían juntos. Cuando llegué a Bogotá y mi papá me fue a recoger al aeropuerto, dije: esto es lo mío", reveló el artista.

Con Bogotá como una ciudad que considera su "casa", Silvestre Dangond expresó su emoción por regresar y presentarse en el estadio. "Me siento feliz y orgulloso de poder anunciar que, el 18 de mayo, estaré en El Campín de Bogotá presentando lo mejor de mis veintidós años de carrera artística", afirmó el cantautor.