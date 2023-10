Silvestre Dangond reveló que fotos de portada de su disco las tomó en parqueadero de Pipe Bueno

Asimismo, sorprendió a la fanaticada silvertrista al revelar la lista de las canciones con sus correspondientes autores, un trabajo que lo regresa a su raíces que siempre lo mantienen aferrado a un sonido único.

‘Ta Malo’ está compuesto por 15 canciones de la autoría de Rafael Manjarrez, Fabian Corrales, Melkis Suárez, Roland Valbuena, Wilfran Castillo y el mismo Silvestre Dangond, entre otros compositores.

De igual forma, Dandond le contó a sus seguidores que la portada del trabajo discográfico fue diseñada por el fotógrafo Frankie Jazz y se hizo en la Sabana de Bogotá, exactamente en el parqueadero del restaurante de su entrañable amigo Pipe Bueno, Rancho MX .

“No tuve que irme muy lejos para tener el mejor escenario, he leído todos los comentarios en redes y muchos dicen que en Las Vegas, o esa parte desértica de los Estados Unidos, en alguna visita…Y no. Lo más curioso es que esa foto la hice en la sabana de mi querida Bogotá, ay! Bogotá tanto que te quiero, increíble pero cierto, en el parqueadero del restaurante de Pipe Bueno (…) Casi me disfrazo de mecánico, pero sentí que ser yo mismo, compaginaba… Algo así como quedó”, explicó Dangond.

Cabe recordar que hace unos días, el artista dio un adelanto con la canción “El Vallenato es Silvestre” y esta vez junto a la portada da a conocer la lista de las canciones y sus compositores.

Canciones de 'Ta Malo'

Coño, ¿Qué pasó? Autor: Silvestre Dangond Esa Mujer es Mía. Autor: Fabián Corrales Tu Pretendiente. Autor: Rafael Manjarréz Bacano. Autor: Melkis Suárez Ni Media Llamada. Autor: Lucho Alonso Tu Libro Favorito. Autor: Wilfran Castillo El Vallenato Es Silvestre. Autor: Everardo Armenta Primero Fue Mía. Autor: Iván Calderón El Cucuyo. Autor: José López Cachete La Vallenata. Autor: Silvestre Dangond La Cometimos Autor: Rolad Valbuena JR. Estoy Copetón. Autor: Emilio Sierra Tú Por Allá y Yo Por Acá. Autor: Jorge Valbuena Nuestro Universo. Autores: Luigui y Santiago Castillo, Silvestre Dangond ¿Qué Quieres Que Haga? Autor: Fabián Corrales

El estreno de 'Ta malo', se realizará el 2 de noviembre y el gran lanzamiento será por todo lo alto durante la Semana Nacional Del Silvestrismo, del 9 al 11 de noviembre, con tres monumentales actividades que se llevarán a cabo así:

9 noviembre: Caravana por la ciudad de Valledupar.

10 y 11 de noviembre: Concierto en el Parque de la Leyenda Vallenata.

