Silvestre Dangond tiene coronavirus y cancela su presentación en la Feria de Cali

El cantante vallenato Silvestre Dangond confirmó en la tarde de este lunes 27 de diciembre que está contagiado, por segunda ocasión, de coronavirus.

Dangond dio a conocer que arrojó resultado a una prueba de covid-19 luego de cumplir con una serie de presentaciones, la última en Caucasia el 25 de diciembre.

"No muy buenas noticias, pero lamento decirles que estoy positivo para covid. Esperé hasta el último momento, pero sabia que iba a ser positivo", afirmó.

El cantante también informó, mediante un video publicado en sus redes sociales, que tiene síntomas importantes, por lo que pidió que las personas que tuvieron contacto con él recientemente, se realicen una prueba para evitar cualquier contagio.

"Me siento muy mal, tengo mucha tos, tengo muchísima tos, mucho maletas. Quería informarles porqué en realidad se avecinaban algunos concierto y nada me voy as cuidar hasta donde más pueda. Quiero se hagan la prueba todo el que ha tenido contacto conmigo estos último días", dijo.

Esta es la segunda ocasión en la que el artista se contagia del virus, ya que el pasado 9 de febrero dio positivo.