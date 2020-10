Silvestre Dangond vuelve a sus inicios con su nueva canción ‘Las locuras mías’

A solo 24 horas del lanzamiento de Silvestre Dangond de su sencillo ‘Las locuras mías’, el video alcanzó más de un millón de reproducciones y se convirtió en tendencia número 1 en Youtube.

Se trata del primer tema que decidió develar de su álbum ‘Las locuras mías’, el cual fue grabado en plena pandemia y promete ser un éxito después de la muestra que dio este sencillo, compuesto por Omar Geles, quien es uno de los grandes artífices de las canciones más exitosas del urumitero.

"Yo tenía tiempo de no cantar y de sentir un vallenato de esta forma: ¡para enamorar! Es más, me acuerdo cuando lancé 'Mi amor por ella' porque tiene un sonido vintage que me regresa a los años de mis comienzos", expresó el artista.

Con la jocosidad que lo caracteriza, Dangond aseguró que esta canción “hace todo por uno” porque es “sólo dedicarla” y la letra está tan clara “que cualquiera cede a las pretensiones".

