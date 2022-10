Silvestre Dangond y Pipe Bueno lanzarán nueva canción: "esta combinación no falla"

Lea también: Publican foto de Laura Tobón de varios años atrás: "No todo tiempo pasado fue mejor"

Los comentarios a la publicación no se hicieron esperar y las reacciones dejaron ver que la sorpresa cayó bien entre los seguidores de los cantantes colombianos. "Por fin una canción de ustedes dos, los amo", "eso sí no me lo esperaba", "que sea rápido 6 de octubre", fueron algunos de los comentarios.

Si bien los dos artistas se desempeñan en géneros diferentes, que los ponen en orillas diferentes, el anuncio crea la expectativa de si será un vallenato o una canción de despecho al mejor ritmo de la música popular con lo que Pipe y Silvestre sorprenderán a sus fanáticos esta vez.