Silvestre Dangond habla de ‘Cásate conmigo’

El artista vallenato habló de ‘Cásate conmigo’, uno de sus éxitos que se ha caracterizado por cantarle al amor y al compromiso. En una reciente entrevista de YouTube con ‘Dímelo King’, Dangond contó porque terminó haciendo la canción junto a Nicky Jam.

“La canción ‘Cásate conmigo’ era para Marc Anthony, se la había mostrado y estaba feliz con la canción”, dijo Dangond, casi que era un hecho que hicieran la juntos, sin embargo, un desafortunado hecho no permitió la grabación del disco.

“La mamá de Marc se muere poco tiempo después” dijo el guajiro muy triste, por lo que “me dio pena volverlo a molestar y más en esos momentos”.

Posteriormente, Dangond contó que "estuve en un unos premios Billboard y me encontré con Nicky. Le dije que había hecho una canción y que la escuchara. Él inmediatamente 'me dice pásamela de una y yo la grabo'". Silvestre dice que fue algo muy orgánico y que así se dieron las cosas, no fue que directamente le lo buscara para una colaboración.