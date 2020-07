Silvestre Dangond y Yeison Jiménez presentan ‘Gracias a ti’ con estilo norteño

Es viernes de estrenos musicales y superando las consecuencias que ha traído la pandemia, los cantantes colombianos Silvestre Dangond y Yeison Jiménez lanzan el video su canción ‘Gracias a ti’.

Un tema a dúo, que mezcla la voz vallenata del artista urumitero con el género popular - hoy en día está en furor – y en el que Yeison Jiménez es uno de los intérpretes más aclamados, cuenta la historia de un hombre que luego de conocer a una mujer que le hizo daño, al fin conoce al amor de su vida.

"¡Que invitación! Alegría me da ver los hijos de dos géneros que le han dado mucha música al pueblo colombiano. Gracias por invitarme a ser parte de tan espectacular canción y video de igual manera. He visto como te has esforzado por salir adelante, yo sé lo que es asomar la cabeza para que te den palo y también para que te aplaudan! Dale Yeison campeón porque eso eres campeón, que se cumplan tus metas y que Dios te siga mostrando el camino", escribió Silvestre a través de sus redes sociales.

A su vez, el intérprete de 'El aventurero' le agradeció por aceptar la invitación. "Nos fuimos compadre. Gracias a todo tu equipo por qué con esta sonamos hasta en China (risas). Te quiero maestro".

Hace algunos meses, los artistas habían generado expectativa frente a un posible dúo pero no se habían referido al tema, sin embargo, esta vez confirmaron que la idea de colaborar juntos surgió hace más de ocho meses después de un encuentro en Valledupar.

Allí ambos cantantes presentaron una serie de ideas para la canción que vinieron a concretarse en un estudio en la ciudad de Bogotá, donde Ronald Valbuenita Jr y Yohan Usuga les presentan la letra de 'Gracias a ti'.

“Tema que encanta a ambos artistas que inmediatamente conectan con la idea por el contenido de la historia, los arreglos que visualizaban y el sonido distinto que podían imprimirle”, señala el comunicado de la oficina de prensa de Jiménez.

Entre tanto, el video fue grabado en Bogotá y dirigido por Nuno Gomes, en el cual los cantantes le dan vida a unos alguaciles.