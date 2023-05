Silvia Corzo habló de difícil situación que vivió: “No había para el arriendo”

La expresentadora de noticias que ha sido parte de diferentes medios de comunicación Silvia Corzo Pinto fue la invitada especial de este sábado en el programa de entretenimiento “Bravissimo”, allí le contó a los presentadores que su salida de los medios de información se dio a raíz de que no estaba siendo feliz en su trabajo y porque estaba padeciendo problemas de salud luego de que empezó a tener episodios de fatiga crónica, fibriomíalgia y ansiedad.

La abogada de profesión, también habló de varias situaciones difíciles que ha tenido que vivir a lo largo de su retiro del mundo periodístico y de ser presentadora de noticias.

Asimismo dio a conocer que cuando llegó la pandemia del coronavirus (covid-19) le afectó enormemente, ya que en ese entonces iniciaba varios de sus proyectos relacionados con el ‘coaching’ y debido a esto pasó por una gran crisis económica.

Puede vea: Video: Yeison Jiménez anunció que pagará multas de hombre que subió motocicleta a TransMilenio

“Volverse independiente es un reto enorme, porque cuando trabajas en una empresa te llega tu cheque cada mes; cuando trabajas independiente tú te haces la platica mensual y yo he tenido meses en los que no tengo nada y meses en los que tengo un poco más y ahorro“, indicó la conferencista bumanguesa.

Seguidamente comentó, que hasta hubo momentos en los que no tenía los medios económicos para pagar el arriendo.

“He tenido que aprender a organizar mis finanzas. En la pandemia fue muy duro para todos y llegamos a momentos en los que, Dios mío, yo pago arriendo, no tengo casa propia (eso fue algo de lo que vendí para poderme sostener), no hay para el arriendo del otro mes, ¿Qué hago?”, agregó.

También lea: María Cecilia Botero participará en importante obra de teatro y emocionó a más de uno

Finalmente explicó que por fortuna en esos momentos de crisis, siempre ha encontrado a alguien que le ha ayudado a solucionar este tipo de problemas e inconvenientes.

“Si estás trabajando y estás haciendo las cosas bien, siempre vendrá algo o alguien a ayudarte. Esa confianza siempre me ha sostenido porque alguien llega en los momentos que no he tenido nada y me dice, Silvia, te presto esta plata (…) Primero, confiar; y, segundo, el cambio de mentalidad, no saben lo importante que es”, concluyó.

Cabe recordar que en 2019, la también empresaria estuvo en el programa matutino del Canal RCN “El desayuno”, en una sección de consejos para la vida cotidiana que posteriormente fue bautizado como “Nuestra Casa”.