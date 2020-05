¡Sin una gota de maquillaje! Fanny Lu sorprendió en un En Vivo

Fanny Lucía Martínez Buenaventura, mejor conocida artísticamente como Fanny Lu, es una cantante colombiana que se ha robado el corazón de sus fanáticos con éxitos como ‘No te pido flores’, ‘Celos’, ‘Tú no eres para mí’, entre otros.

La artista en medio de la cuarentena se ha mostrado más interactiva con sus seguidores a través de las redes sociales donde suele compartirles un poco de su día a día.

Sin embargo, en un reciente En Vivo que realizó sorprendió a sus fanáticos al lucir completamente sin maquillaje dejando verse al natural.

“Ahorita estoy un poco pálida. Obviamente la piel tiene pequitas... las cejas no tienen nada. O sea, estoy recién bañada, recién salida de la frescura de la ducha y solo me aplique mis cremitas”, aseguró.

Su apariencia al natural generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, ya que los internautas aseguraron que se ve muy diferente.

“No lo puedo creer”, “Debería aparecer en cámaras al natural más seguido para no crear esa falsa ilusión. Somos bellos tal y cómo seamos”, “Sin maquillaje luce mayor”, “Se ve muy diferente sin maquillaje”, “Eres hermosa, por fuera como por dentro, somos hermosas siempre, eso es lo real”, “Eso no es maquillaje es Photoshop”, “Wao se ve muy diferente, pero al igual ella tiene un carisma hermoso”, “Aparenta más edad al natural”, "Sin maquillaje se ve muy rara, como otra mujer. No lo puedo creer", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Actualmente, Fanny Lu se encuentra cumpliendo la cuarentena en compañía de su familia.