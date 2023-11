Snoop Dogg es uno de los raperos más famosos a nivel mundial, el estadounidense ha conquistado a los fans de este género con su inigualable talento y también con su particular personalidad. A sus 52 años, el artista aseguró que dejaría la marihuana por múltiples motivos, sin embargo, todo se trató de una estrategia comercial.

Algunos de los sencillos más famosos del rapero son: ‘Who am I’, ‘Gin and Juice', ‘Nuthin' But a ‘G0 Thang’, ‘The Next Episode’, ‘Drop It Like It's Hot’, ‘Beautiful’ y ‘California Gurls’, los cuales lo catapultaron al éxito internacional.

