'Snowpiercer', la nueva serie postapocalíptica que llega a Netflix y promete ser un éxito

"Siete años después de que el mundo se haya convertido en un páramo, todas las vidas restantes están a bordo del enorme Snowpiercer. Con 1001 autos de largo, el Snowpiercer recorre el mundo sin parar, dividido en clases, con las élites ricas al frente y los "vientres" empobrecidos en la parte trasera. La serie cuenta la historia de lo que sucede cuando aquellos que han sido oprimidos toda su vida deciden resistir, levantarse y rebelarse", dicta la sinopsis en el tráiler de Netflix.

La producción se estrenó el pasado 25 de mayo.

Por otro lado, si es fanático de las series recuerde que la cuarta y última temporada de '13 reasons why' estará disponible en la plataforma a partir del 5 de junio, al igual que la serie de suspenso 'Perdida' y la quinta temporada de 'Queer eye'.

Por otro lado, la temporada cuatro de la serie animada 'F is for Family' se estrenará el 12 de junio, seguida de la segunda entrega de 'La orden secreta' (18 de junio), y 'The Sinner: Jamie', la segunda temporada de 'The Politician' al igual que la de 'Coisa mais linda', se podrán ver a partir del 19.