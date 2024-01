Sofía Vergara: "Esto es un poquito más del empoderamiento de una mujer"

Este es el fragmento de la entrevista en que responde a Roy Barreras:

Jorge Ramos: "El embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, dice que las narconovelas, y estoy citando: ‘Hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior. Nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia, de superación, hay tantos colombianos exitosos, hay historias de vida para contar’".

Sofía: "Y tienen, en parte, muchísima razón, hay muchísimas historias espectaculares. Yo no tuve la suerte de conseguirme ninguna de esas historias que me hiciera caso ninguno de los estudios para hacerlas, pero le llevas algo que tiene que ver con los narcos y es una fascinación. A mí me fascinan, yo las veo todas y yo soy colombiana".

Jorge Ramos: "Yo sé que te gustó 'Narcos', entonces le llevas el proyecto a los mismos productores de 'Narcos'".

Sofía: "Sí, claro, pero tiene un twist diferente porque es que realmente esto es un poquito más del empoderamiento de una mujer, cómo hace para llegar y ser, llegar a un nivel más alto que los hombres. Hasta Pablo Escobar le tenía miedo".

