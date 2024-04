Sofía Vergara y Joe Manganiello están en repartición de bienes: ¿No firmaron capitulaciones?

¿Por qué se divorciaron Sofía Vergara y Joe Manganiello?

Aunque Sofía Vergara y Joe Manganiello no han revelado públicamente las razones detrás de su divorcio, en una entrevista reciente la actriz colombiana mencionó que las diferencias respecto a tener hijos fueron un factor crucial. Sofía explicó que su decisión de no querer tener más hijos se debió a su edad y su deseo de no convertirse en una madre anciana.