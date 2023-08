¿Sofía Vergara y Joe Manganiello seguirían unidos por su mascota?

Sofía Vergara ha estado en tendencia en los últimos días, luego de que terminara su matrimonio con Joe Manganiello. Llevaban cerca de siete años de relación y cuando se conoció que le pusieron fin a su amor, los fanáticos no podían creer lo que estaban leyendo. Fue el portal 'Page Six' quien confirmó esta triste noticia.

Los rumores empezaron cuando, en el cumpleaños #51 de la actriz de 'Modern family', su actual expareja publicó una foto con un mensaje poco "frío".

En aquella publicación decía "Feliz cumpleaños Sofía" y en la otra captura que dejó ver, había una figura extraña. Por lo cual, vario quedaron impresionados con aquella situación.

En los comentarios dijeron que quería más al perro que a Sofía. Porque recientemente su mascota había cumplido años, y lo celebró por todo lo alto. Por lo que cayó mal en algunos de los internautas.

El mensaje que se dio a conocer sobre su ruptura fue este. "Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas".

Ahora bien, se conoció que Sofía Vergara estaría en disputa con Joe Manganiello por su mascota. Fuentes cercanas aseguran que aún no han podido firmar el divorcio, porque no saben quién se quedará con 'Bubble', el perrito que tienen en común, según confirmo el magazine US Weekly.

Este ser vivo llegó a la vida de ellos desde que iniciaron su romance. Por lo cual, es bastante importante para ambos. Y lo que indicó el portal internacional, “Sofía espera que puedan superar esto de una manera tranquila y justa”.